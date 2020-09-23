繼運動用品、速食、稅務大使及反毒大使等代言活動後，羽球世界球后戴資穎再成為智慧健身器材代言人，邀請粉絲跟著她一起在家輕鬆健身、維持好體態。

喬山健康科技結合虛擬實境、動態感知、線上串流等科技，打造出全新健身器材「[email protected]」，並邀請受到球迷歡迎的羽球天后戴資穎代言，今天的記者會上，小戴示範使用方法，和畫面裡的自己一起做運動，對她來說是很新奇的體驗，她說：「一開始聽到這產品時覺得新奇，既是一面鏡子又結合厲害科技，可以擺在家裡，隨時想運動時就選擇想要的課程，加上可以隨時看到動作是否和教練一樣，不用擔心姿勢正不正確。」

戴資穎補充，自己本身就好動，如果大家因為疫情待在家，不方便外出運動的話，有了這台機器，就能直接在家運動享受流汗的快樂。

今年羽球世界巡迴賽因為新冠肺炎疫情暫停，預計10月會恢復比賽，但戴資穎還在觀望，表示如果有機會再和團隊討論賽程安排，目前主要就是留在台灣訓練，她笑說：「我跟球迷不一樣，大家出國是去玩，我出國是工作，所以現在可以留在台灣我也挺開心的，也因為這麼久沒比賽，讓我很期待回到賽場的那天。」

(中時 )