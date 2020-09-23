恒生指數連兩日跌738點後，23日曾再創逾三個半月低，尾盤反覆走升，惟成交不足千億港元。

恒指開盤跌15點報23,701點，曾倒升73點見23,790點半日高，不過在匯控拖累下賣壓復現，最多倒跌156點，低見23,559點，再創6月1日以來新低，之後走穩，中午跌2點。

午後曾升穿上午高位，最多升78點，見23,795點全日高。恒指最終收報23,742點，升25點或0.1％。

大盤全日成交只有984.84億港元。

國企指數報9,558點，跌18點或0.19％。恒生科技指數跑贏，升65點或0.9％，報7,298點。

個股表現方面，騰訊升0.5％報514港元，成交居首有64.57億港元。成交第二位是阿里巴巴，升0.8％報267港元；美團升3.1％報250港元。

匯控早盤跌穿28港元見27.5港元，再創逾25年低位，收盤倒升0.2％報28.75港元。

(工商 )