富比士（Forbes）報導指出，最新出版書籍內容直指，美國總統川普的女婿庫西納（Jared Kushner）曾向兆豐銀行借貸5,000萬美元，約新台幣14.5億元。

由《富比士》資深編輯亞歷山大（Dan Alexander）撰寫的新書《白宮公司》（White House)提到，庫西納在白宮任職期間，曾向兆豐銀借貸5,000萬美元，這筆借款用途來自於2015年與生意夥伴耗資2億7,500萬美元，購入一間位於紐約布魯克林區倉庫，並將其改建成豪宅，庫西納與生意夥伴共同貸款1億7,500萬美元，這筆貸款在2017年分拆，其中5,000萬美元由兆豐銀承貸。

由於兆豐銀母公司兆豐金控，有26%股權由台灣的財政部持股，該書作者指控川普政府高層與台灣政府管控的銀行之間有著說不清的關係，並在書末提到庫西納曾替川蔡通話惹怒北京當局後，出面協助滅火。

對於該消息，兆豐銀行回應，此為2015年5月參貸Wells Fargo主辦的1.75億美元聯貸案，參貸金額5,000萬元，期間借款人均依約陸續還款，本案已於2018年12月全數清償。

有關本案的借款人及保證人，兆豐銀行均依規定辦理KYC（認識你的客戶）作業，並無違反相關規定。

(工商 )