受惠成衣事業近期爭取到總值約1,000萬美元新的全球標案型訂單，加上舊客戶陸續回補訂單、及家紡日本主力客戶今年拉貨力道回升等挹注，羽絨衣大廠光隆（8916）23日指出，下半年的毛利率與營益率的成長，將優於營收的表現，並有望勝過今年上半年與去年同期。

光隆今年上半年稅後淨利為2.03億元，年減15.3%。光隆指出，主要是去年第三季末有可轉換公司債屆期轉換，致普通股股數增加17%。

光隆指出，成衣事業部門所爭取到新的全球標案型訂單，將會在今年第4季出貨。

隨著疫情趨緩，光隆指出，因全球戶外用品需求增加，部份客戶拉貨轉趨積極，如日系客戶已開始陸續回補訂單，這將有助成衣今年營收可望維持在去年水平。而家紡事業日本主力客戶在去年調節庫存結束後，今年也已回復拉貨力道，統計前8個月出貨即已年增超過40%，下半年進入毛利較高的冬季產品拉貨旺季，預期將可帶動家紡營收成長由負轉正。加上受惠羽絨原料價格下滑，預期將可進一步推升毛利率。

除此之外，近幾年積極轉型至獲利率較高之成衣事業，光隆指出，隨著成衣營收比重上升，獲利優化效果愈明顯, 去年營業利益更是創下歷史新高。今年成衣營收比重將持續拉升，再加上家紡毛利率也大幅回溫，預期光隆今年全年毛利率、營益率與淨利率等獲利三率，將可保持在去年水準之上。

(工商 )