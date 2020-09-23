「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards,AREA）23日頒獎，首度參加的台灣中油，一舉奪得「循環經濟商業領袖獎」及「人力投資獎」；減碳成果另獲頒碳冠軍證書，此獎項為中油繼2019年亞洲卓越企業暨永續發展獎（Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards, ACES）獲獎後，第二度榮獲國際獎項。

今年亞洲共有19個國家、超過200家報名參賽。「亞洲企業社會責任獎」由非政府組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦，有「永續諾貝爾獎」的美譽，是亞洲評價最高的企業社會責任獎與最受矚目的CSR活動之一，該獎項設有七大評選類別，包括社會賦權、員工投資、健康促進、綠色領導力、公司治理、循環經濟與當責的領導。

歷經3個多月的審查，共有78項專案計畫和3位企業領袖獲獎，但因受新冠肺炎疫情影響，主辦單位23日以視訊方式舉辦2020亞業社會責任獎頒獎典禮以及2020國際企業社會責任與永續發展峰會，中油於線上受獎。

中油以「冷排水循環再利用」榮獲「循環經濟商業領袖獎」。中油多年來善用液化天然氣氣化過程中所釋放出的大量冷能，推動冷壓能發電、冰水空調及空氣液化分離等多元冷能運用，並提供「鑽石水」協助高雄永安漁民養殖高經濟魚類，帶動當地經濟發展，更研發以冷排水養殖大型藻類，建立戶外養殖試驗工廠，開發以藻類為原料的手製麵、禮盒及冰棒等，打造創新之商業模式，獲評審團青睞。

「人力投資獎」則是表彰中油長年致力於專業領域人才養成之培育成果，對內落實「選、訓、用」精神，建立完善人力培訓架構及企業大學知識體系，透過數位學習與實體教室交叉運用，增進學習的便利性與即時性，對外亦配合政府新南向政策，開設產學專班，提供研習機會、連接儲備海外人資合作平台。

此外，中油8年以來累計減少超過148萬公噸溫室氣體排放量，減碳成效卓著，主辦單位另授予碳冠軍證書。

(工商 )