國民黨主席江啟臣今（23）日領軍將反美豬公投第一階段連署書送至中選會。行政院發言人丁怡銘回應表示，尊重國民黨提案權；大部分豬農不怕進口豬肉，美豬本就對產業沒有造成衝擊，未來更不會有影響。政府會持續和各界溝通，爭取民眾支持。

國民黨日前推動「公投綁大選」、「顧食安公投」兩項公投連署，上午由江啟臣、國民黨立法院黨團總召林為洲等立委到中選會，送出第一階段連署書，並高喊「人民要公投、力挺台灣豬」、「百姓要健康、萊豬不要來」等口號。

丁怡銘表示，公民投票是人民權利，政府也尊重國民黨提案的權利。但台灣的產品要更有競爭力，就要依照各項國際標準進入自由貿易體系，不然外銷產業就是一直綁一隻手在跟外國人競爭。

丁怡銘指出，包括日韓和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的主要國家皆已開放，只有跟國際接軌、減少貿易障礙，才能讓台灣的產品外銷到全世界時能夠跟他國產品競爭。

丁怡銘說，從美國豬進口台灣30年來的資料來看，市占率都只有1％，可見台灣豬有絕對競爭力。這幾年在政府與民間的努力下，口蹄疫順利拔針，又守住中國非洲豬瘟的入侵，台灣優質豬肉已經可以出口，如今在台灣市占率也坐穩九成。

丁怡銘說，大部分豬農都不怕進口豬肉，只要政府推動清楚標示，讓民眾可以容易辨識，美豬本來對產業就未造成衝擊，未來更不會有影響。政府也會持續和各界溝通，爭取民眾的支持。

(工商 )