彰化一名34歲江姓男子，長期關注臉書上某女拍賣直播主，某日下標商品後到直播主家面交，見直播主獨自在家，竟色欲熏心起歹念，將直播主壓倒在床上，親吻撫摸猥褻，事後直播主憤而提告，近日判決出爐，法官審理，江男有2次妨害性自主前科，素行不佳，造成告訴人身心極大傷害，實不宜輕縱，依強制猥褻罪，判處有期徒刑2年，可上訴。

判決書指出，江男去年8月24日凌晨，在直播主家試完衣服後，表示距離上班還有時間一段時間，便留下幫忙整理衣物，後來假借關心直播主手上傷勢，慢慢靠近，隨後趁勢將其撲倒，還表示「相信我，我不會傷害你的，沒關係，不要進去就好」。

江男將直播主的手壓在頭頂，開始撫摸親吻直播主的臉頰、嘴唇、胸部等，還脫下自己與直播主褲子，露出生殖器，過程中直播主不斷反抗，還柔性勸說，江南討價還價，要求直播主幫她「弄出來就好」，所幸最後直播主掙脫，才未被性侵得逞。

判決書說，男子遭逮後承認有到直播主家中購買衣物，有親吻臉頰、撫摸胸部等，對方雖有嚇到，但沒有反抗，碰觸胸部時她說不行，便離開現場，否認有強壓床上脫褲，事後該直播主訊息詢問江男為何有如此行為，是否喜歡她，為何要這樣做，江男則回，「如果妳討厭我沒關係，妳封鎖我」，「你想要我回答什麼」。

法官審酌，被告強行親吻被害人，嘴唇、胸部及身體，用手觸摸胸部、下體，脫下被害人短褲、內褲，還脫下自身褲子露出生殖器猥褻，以暴力壓制，違反被害人之意願，屬於強暴行為，犯後態度不佳，沒有悔意，且未與被害人達成協議，判處其刑。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

(中時 )