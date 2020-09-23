向來是省話一哥的俄國鋼琴家特里福諾夫，近期在臉書上曬出一張與愛妻、嫩嬰一家三口的甜蜜全家福，剛當新手老爸的他，眼神流露出慈愛，身為鋼琴家的他，演奏行程馬不停蹄，10月將來台灣，一連挑戰演奏三首鋼琴協奏曲，包括貝多芬第一號、第三號與布拉姆斯第一號。

特里福諾夫今年在薩爾茲堡音樂節閉幕音樂會、柏林愛樂樂季的開幕音樂會，都選定演奏貝多芬第三號鋼琴協奏曲，他在與柏林愛樂、指揮家佩特連科同台演奏完後，興奮表示：「能再度回到觀眾面前，真好。」顯見他對現場音樂會的期待與熱愛。

特里福諾夫出生於1991年，在2011年一連拿下魯賓斯坦鋼琴大賽首獎、柴可夫斯基大賽鋼琴首獎，年紀輕輕，在國際樂壇受到矚目，曾被全球具指標性雜誌《音樂美國》評選為年度藝術家，並獲葛萊美最佳器樂演奏獎，近兩年擔任柏林愛樂、紐約愛樂駐團音樂家。

環球唱片古典部總監傅慶良表示，特里福諾夫是一名不停止拓展曲目的鋼琴家，「最近他錄製了一張專輯，和指揮家葛濟夫、馬林斯基樂團一起演奏，內容專注在較為近代的俄國作曲家作品，包括史克里亞賓、史特拉汶斯基與普羅高菲夫。」

傅慶良表示，特里福諾夫很能跟上時代節奏，「之前他與指揮家余隆、上海交響樂團在北京紫禁城一起演出，他覺得在戶外演出非常好，能讓音樂有更多可能性。」

特里福諾夫今年的台灣音樂會，將於10月16日在高雄衛武營音樂廳、10月18日在台北國家音樂廳、10月19日台中國家歌劇院、10月22日至23日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )