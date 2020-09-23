adidas Ultraboost DNA Star Wars系列跑鞋「莉亞公主」。(adidas提供)

adidas看準科幻潮流趨勢，更適逢星際大戰五部曲「帝國大反擊」上映40週年紀念，推出adidas X Star Wars全新聯名Ultraboost DNA系列鞋款，充分致敬尤達大師、莉亞公主兩位星戰系列電影經典要角；受到Cyberpunk末日機能美學啟發，adidas同步推出X9000 4D科技跑鞋，以前衛外型與符合未來末日之配色，打造搶眼的科幻穿搭鞋履！

adidas Ultraboost DNA Star Wars系列跑鞋靈感汲取自星際大戰中的兩大要角「尤達大師」與「莉亞公主」，「尤達大師」鞋款使用標誌性橄欖綠色系，以棕色及橄欖綠交織Primeknit鞋面，彷彿為鞋款披上絕地大師的長袍，並將尤達所持的綠色光劍融入左腳鞋跟以及三線標誌設計中，鞋舌和右腳鞋跟處則分別綴以尤達圖樣及「YODA」字樣，並於皮革後跟穩定片處置入驚喜彩蛋，將原「ultra boost」字樣改以「boost ultra」呈現，呼應尤達慣用的倒裝語法。

「莉亞公主」鞋款以全白色系貫穿Primeknit針織鞋面與BOOST中底，有如莉亞公主一襲浪漫的白袍，BOOST中底與皮革後跟穩定片上的圓弧不規則印花則呼應莉亞公主經典的雙牛角髮髻造型，鞋舌及鞋後跟同樣以莉亞公主頭像及「Princess Leia」字樣點綴，為旗艦跑鞋注入美麗與強悍兼具的獨特個性！

adidas X9000科技跑鞋系列以未來科技為設計靈感，風格致敬末日機能Cyberpunk美學，結合品牌尖端科技推出第二彈系列鞋款X9000 4D科技跑鞋，再度顛覆消費者對跑鞋的想像，給予跑者兼具於機能與潮流的嶄新體驗。搭載透過精密數據分析的Futurecraft 4D中底科技，賦予完美回彈及穩定，一體成形的Primeknit針織鞋面，採用無縫針織技術，打造極致輕量的絕佳包覆。

adidas推出X9000 4D科技跑鞋，以前衛外型與符合未來末日之配色，打造搶眼的科幻穿搭鞋履。(adidas提供)

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