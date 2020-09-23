在中秋節前後舉辦的台南後壁黃家古厝音樂會已經邁入第23年，今年將在10月3日舉行，將由在地演藝團隊「TASO台灣藝術家交響樂團」悠揚樂聲貫串全場，演出類別包含西洋古典樂、原住民古調、南管音樂、排笛演奏、客家歌謠及台語歌謠等，而前總統李登輝日前辭世，為紀念他為台灣民主貢獻，音樂會將以他生前最喜歡的「千風之歌」做為開場前的背景音樂。

南市府文化局上午在黃家古厝舉行記者會，由「TASO台灣藝術家交響樂團」四重奏與指揮呂景民，現場演奏《青春悲喜曲》，樂聲悠揚動人，在後壁黃家古厝的音樂會從1998年開始舉辦迄今未曾間斷。

總統府資政黃崑虎說，今年音樂會選曲的第1首曲目「艾爾加：第一號威風澟澟進行曲」，主要是為了慶祝蔡英文總統連任，也期許未來能有一個更進步的新台灣；另外，為了紀念有民主先生稱號的李前總統，他和平推動台灣民主過程，備受國際肯定，因此今年音樂會將以他生前最喜歡，曾在生日宴會上唱過的「千風之歌」，做為開演前的迎賓曲。

文化局局長葉澤山表示，今年的演出將由在地的傑出演藝團隊「TASO台灣藝術家交響樂團」擔綱，結合合唱團、聲樂家與排笛王子張中立，帶來數首動聽且耳熟能詳的歌曲；另外也邀請來自台東的杵音文化藝術團，演唱數首阿美族的複音音樂，感受原住民對大自然的感懷與精神；而府城第一個南管館閣「振聲社」，也將在音樂會中演奏優美沉靜的絲竹絃樂，節目內容精采豐富，期待愛樂者能感受對台灣土地與文化的認同與共鳴。

(中時 )