唐氏症基金會今年再度推出「送愛禮盒」，今年共募集4000餘盒月餅，今天致贈給給全台唐氏症及心智障礙者、低收或近貧的身心障礙與非身心障礙家庭，以及全國28所啟智、啟能、啟聰學校和台北11所職業學校職能科學生，希望協助逢年過節無法自立的唐寶寶、心智障礙者與特教生，感受社會各界的愛心。

唐氏症基金會自2014年連續第7年推出中秋節慶送愛禮盒認購，邀請社會各界購買唐寶寶手作禮盒，再交由基金會轉送給經濟困難的身心障礙者家庭，不僅支持庇護員工努力練習的成果，力挺他們工作訓練，從服務者轉為服務他人，讓一份禮盒發揮雙倍的愛。

唐氏症基金會指出，基金會原期盼募集到1萬盒，但受到疫情的衝擊僅募集到約4000盒，但仍感謝不少愛心企業、團體捐贈月餅禮盒，唐氏症基金會提及，社福團體因疫情上半年募款短少2、3成也是受災戶，呼籲大家在後疫情時代能更踴躍支持社福團體。

(中時 )