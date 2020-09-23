全球指標性會議組織「國際會議協會（International Congress and Convention Association, ICCA）」22日在官網舉行第59屆ICCA年會啟動儀式，並播放前導宣傳影片，高雄市長陳其邁代表主辦城市高雄在片尾驚喜現身，也大秀英文行銷港都，邀請全球1100多個會員踴躍參與11月年會，影片同步上傳在ICCA官方YouTube頻道。

這支影片在儀式上進行全球首播，由於疫情影響，影片強調今年規劃數位化的會議體驗，採隨選隨看客製化議程，線上線下連結世界與高雄地區的會員；影片內容更特別介紹高雄擁有傑出的基礎建設，並獲GaWC（全球化與世界城市研究網絡）評選為Gamma級世界城市。

ICCA的影片還強調，高雄為台灣第一個得到中央政府支持，發展AR、VR等體感科技產業的城市，此外，高雄國際機場可直飛36個亞太地區城市，亞洲新灣區將以5G為基礎，發展智慧服務。

高市經濟發展局局長廖泰翔表示，高雄市自2016年開始爭取ICCA主辦權，最後在與全球13個國際城市激烈的競爭中脫穎而出，擊敗包含荷蘭鹿特丹、日本橫濱及俄羅斯聖彼得堡等知名大城，創下睽違28年後再度回到台灣舉辦的佳績。

(中時 )