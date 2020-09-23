文化部今日宣布開辦一百億元「文創產業青年創業貸款」，但卻上周五才通知業者出席，被質疑只是為了做「業績」。立委鄭正鈐表示，文化部不但執行過程草率、急就章，而且要求業者出席記者會與部長合照，擺出「皇恩浩蕩」的架式，十分荒謬。

針對文化部今天記者會，有業者反映上周五才接到文化部電話，詢問是否願意貸款並出席記者會，還要他帶公司Logo（商標），和文化部長李永得拍照，被質疑文化部根本就只是為了做「業績」。

鄭正鈐表示，青創貸款對年輕創業者來是一件好事與利多，但過程不應過於草率、急就章，錢應花在刀口上，要幫助到真正需要的人身上，才有意義，而不是急於消化預算亂撒幣。

他指出，文化部今天日開記者會，上週五才開始找業者，還請相關單位「提供至少五位符合資格且可能有貸款需求的優質業者」，這種做法完全就是在充場面跟趕業績。而且還要業者帶公司Logo出席記者會跟部長合照，難道是要昭告天下「我發錢，我最大」？

鄭正鈐並強調，這種「花錢是老大」的心態非常要不得，而且都甚麼時代了，文化部還搞這套排排站「眾星拱月」的劇碼，根本就是「有政府，會作秀」。

(中時 )