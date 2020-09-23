女性機車騎士的困擾，宏佳騰知道！Aeonmotor宏佳騰今（23）日舉辦Ai-3 Comfort智慧電車上市發表會。為女性機車騎士量身打造的Ai-3 Comfort系列，充滿貼心細節，再加上持續升級的獨家CORXERA智慧儀表系統，以及隸屬於PBGN（Power by Gogoro Network）的電池交換系統，要在都會生活中為女性騎士帶來更良好的是騎乘體驗。

繼Ai-1系列針對不同需求打造衍生的SPORTS、SPORTS ABS車款、Comfort、Confort+等車款，並且累積至今全台已銷售約10200台後，宏佳騰今日宣布發表全新的Ai-3 Comfort系列。宏佳騰智慧電車執行長 林東閔指出，宏佳騰在推出智慧電車後，一路走來是戰戰兢兢，這是一場艱辛的戰役。他表達一開始有很多網友認為宏佳騰智慧電車只是換殼版Gogoro，經歷一年多來的努力，從銷售成績可以看見宏佳騰對智慧電車的投注已被車友認可，宏佳騰執行長林東閔也再次說明，推出Ai-3 Comfort車系就是表示宏佳騰認真經營智慧電車市場的決心。

林東閔也表示 :「看見問題，進而打造最能解決問題的車款，一直是宏佳騰努力的方向。」宏佳騰推出AI-1 Comfort車款後，女性用戶明顯增加，因此他們也收到不少來自女性車主的回饋，期待未來的車輛在一些設計語言以及功能上的改進。正是為了解決長期以來女性車主在騎車時遇到的困擾與窘境，宏佳騰推出Ai-3，他們希望這款產品能夠讓女性車主的騎乘生活更有安全感、也更開心。

宏佳騰指出，經收集女性車友對於宏佳騰智慧電車發出「東西好多沒地方看」、「飲料放哪理」、「坐墊不舒服」、「牽車麻煩」等需求後，宏佳騰Ai-3打造許多貼心設計，不僅搭載獨家CROXERA智慧儀表聰明導航，還有可輕鬆踩地的低座高。Ai-3 Comfort+版本車款另有車廂燈照明，更方便於幽暗環境或是夜間尋找物品。

宏佳騰智慧電車Ai-3 Comfort外觀設計語言承襲Ai-1風格，以高亮度LED動感圓弧頭燈，結合全新圓潤簡約設計，搭配霧感撞色設計，提供泡泡藍、松露灰、牛奶白、蜜瓜橙四色，展現都會風格；延伸設計的圓弧扶手與省力中柱，結合電子倒車鍵，讓停車不再是難事。另標配椅墊自動開啟裝置，讓女性朋友拎著大包小包依舊能用優雅置物，坐墊長度設計於大腿處兩側收縮、前後加長更符合女性使用者需求，同步提升柔軟度，配合同級車最低座高帶來的腳踏實地安心感，讓騎乘體驗更加分。12吋小輪框降低重心，結合CBS連動剎車系統，帶來順暢輕巧的駕馭體驗。個人化設定熄燈時間照看返家路途、讓夜間尋找物品更方便的車廂燈，加上獨家CROXERA智慧儀表系統，可滿足車主一鍵返家、一鍵導航到公司或是換電站的需求，此外還有充電提醒等多元功能，讓Ai-3就是更貼心。

宏佳騰Ai-3 Comfort+車款專屬配置一開即亮的車廂燈設計。（宏佳騰提供／黃慧雯台北傳真）

宏佳騰Ai-3 Comfort車系配置CROXERA智慧儀表系統。（宏佳騰提供／黃慧雯台北傳真）

與Ai-1系列一樣，Ai-3也是基於PNGN的車系。Gogoro Network 總經理潘璟倫表示：「Ai-3為女性消費者打造的全新外型及貼心設計，加上Gogoro Network 快速、簡單、聰明的智慧電池交換服務，將讓所有車主更加享受騎乘智慧電動機車的每一刻。在2020 年底，Gogoro Network 預計部署超過 1,900 座 GoStation 電池交換站 ，在6大都會區平均騎乘3分鐘 (或400公尺) 就能夠在便利商店、超市、量販店等城市熱點交換電池。」

宏佳騰智慧電車Ai-3 Comfort本次推出泡泡藍、牛奶白、松露灰、蜜瓜橙等四款清新配色，定價分別為Ai-3 Comfort+ $84,980元；Ai-3 Comfort $79,980元。補助後價格分別是$59980以及$54980。並提供限量523份購車禮（品牌安全帽+無線鑰匙圈保護套+車廂收納袋）。並在2020 / 09 / 23 ~ 12 /31推出推薦禮4.0方案，推薦1位、3位、5位、10位、15位、20位各有精美好禮，親朋好友經過你的推薦購買宏佳騰智慧電車，即可享有。喜愛宏佳騰智慧電車的朋友可把握機會，活動詳情可在官網上進一步了解。

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