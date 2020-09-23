2020年國慶煙火即將於臺南漁光島盛大舉辦，國慶當天晚間八點開始將有長達30分鐘的高空煙火秀，預計吸引30多萬民眾前來觀賞，為了一次解決旅客在臺南的住宿與交通需求，以及呼應交通部藍色公路計畫，雄獅旅遊和星夢郵輪特別規劃3天2夜的探索夢號國慶航次，選在雙十節當天停靠臺南安平港，並首創在國際郵輪欣賞海上國慶煙火秀，這也是環島郵輪首航臺南之前的暖身。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，除國慶煙火主題航次外，旅客還可以選擇10／22-11／27其間的「環島郵輪」，停靠安平港時，將規劃黃偉哲市長帶路走讀府城，也在安平港碼頭規劃了近30個「府城小吃市集」讓郵輪旅客免排隊，直接在碼頭大啖熱門小吃！

游國珍表示，「探索夢號」將於10／9晚間從基隆港出發，10／10中午抵達臺南安平港，郵輪將停靠在距離煙火施放地僅約2公里的安平港內，旅客透過海景第一排的地利優勢，換個角度在海上欣賞國慶高空煙火美景，不僅避開交通管制和觀光人潮，更能擁有最佳視野！這也是「探索夢號」第一次抵達臺南安平港；而郵輪環島首航預計於10／26來到安平港。

雄獅與臺南市政府為了歡迎疫情解封以來首批的郵輪旅客，規劃了「阿哲市長走讀府城」半日遊，黃偉哲市長將搭乘露天雙層巴士，暢遊府城知名景點，凡於10／10前報名首航航次（10／25-30），將抽出30名幸運旅客免費跟市長一同領略府城之美。除了市長親自導覽風光，臺南安平港還規劃｢府城小吃市集｣，將蘊含臺南文化的美食、伴手禮搬到碼頭，包括：在地人狂推的鴻品牛肉湯、林志玲結婚禮品選用的所長茶葉蛋、到臺南必嚐的林家-碗開富粿、品香肉粽、禾記嫩骨飯、五味赤崁糖等，除了提供郵輪旅客選購外，更將開放一般市民進入港區，與探索夢號合影。

不只是類出國，為鼓勵更多人搭乘郵輪，從海上看臺灣，體驗臺灣的美好，雄獅旅遊特別舉辦「Taiwan NO.1 真郵你的！」網路活動，只要在雄獅旅遊Facebook專屬活動區分享在今年的7／26-9／30期間搭乘探索夢號的任何照片或影片，並TAG一位朋友，就有機會抽中環島郵輪航次的免費艙房，一人中獎、兩人同行，還可抽郵輪行程抵用金。

(中時 )