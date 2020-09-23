蘋果日前釋出最新作業系統iOS 14，許多用戶都已經更新，只要是iPhone 6S系列以上都可以升級至最新版本。一名網友表示，自己的iPhone 6S已經用了5年，更新到iOS14後依然好用，再這樣下去，如果還能更新系統的話，說不定能用到6、7年。

原PO在PTT WomenTalk上指出，iPhone 6S升到iOS14後依然好用，想不到這麼耐用，至今已經用了5年，想換也找不到換的理由，而且設計好看、時尚，到現在依然耐看。

原PO直言，iPhone 6S真的是CP值很高的神機，再這樣下去，如果未來還能更新作業系統的話，說不定用個6、7年也不成問題，「Apple這麼佛心的公司是要怎麼怎麼賺錢啊」！

發文一出，底下網友紛紛讚嘆，「6S真的很扯，2015年的手機，還能更新最新版本，而且日常用還」、「6s+換過電池再戰十年！」、「6S+ 兩年前換過電池，現在一切安好」、「6S+1 升14後好順」、「6s升到14意外的順」。

不僅如此，竟然還有不少網友正在用iPhone 5，「我還在用5喔，5真的比6順很多」、「朋友還在用5..」、「i5使用者路過」。

(中時新聞網)