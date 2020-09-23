大湖農工公民與社會科教師張哲維榮獲109年度SUPER教師獎，學生對他的教學方式讚譽有加。（巫靜婷攝）

國立大湖農工是草莓故鄉大湖唯一的技職學校，學生以本地為主，來自新北市的公民老師張哲維8年前來到湖農，有感城鄉差距，學生不適合填鴨式教學，他利用社區踏查、科技應用等方式，引發學生上課的興趣，跨領域教學模式不僅讓他深受好評，今年更榮獲「教育界奧斯卡」SUPER教師獎。

張哲維畢業於政治大學政治研究所，9年前投入教育工作，起初是在1所私立學校教書，但都市學校注重升學成績，公民與社會科是重要考科，應試教育壓的學生喘不過氣，短暫教學1年後，他來到大湖農工，純樸異鄉一待就是8年，他轉變客居心態為故鄉，湖農成了他的第2個家。

SUPER教師獎由全國教師工會總聯合會主辦多年，擔任公民與社會學科召集人的張哲維主動參賽，他表示，這個獎項需要有熱情且積極主動的老師，分析獲獎關鍵是推動跨領域及戶外教學，引入Google教室、Kahoot等數位學習模式，刺激傳統教學，培養學生「帶得走的能力」。

張哲維為深化法治教育，教導學生熟稔運用全國法規資料庫等資源，並帶領他們實地參觀鄉公所、法院、地方歷史文物館等，加深學習記憶。他說，獲獎心情蠻感動的，未來會持續深化教學，得獎是開始不是結束。張哲維另外也負責行政工作，主動領導跨領域教師社群共備，開發學校課程。

食品加工科1年級學生潘唯庭表示，讀國中時只能上課聽講、死板記憶，不清楚自己有沒有聽進去，直到上了高中刷新對歷史的觀感，透過實地走訪更了解來源及典故。機械科3年級學生朱軒宏說，老師在公民課教導使用資料庫，查詢平常鮮少接觸的法條知識，有效增加學習的深度與廣度。

張哲維深耕偏鄉推跨域教學 科技融入公民教育獲SUPER教師獎

(中時 )