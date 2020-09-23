日本知名吉卜力工作室日前釋出8組動畫劇照，讓網友下載製作梗圖，各縣市長跟上熱潮推動市政，台南市長黃偉哲率先製作，卻因為在臉書只點名高雄、屏東、桃園、嘉義；新竹市長林智堅做了梗圖在臉書上指「黃偉哲，為何沒有tag我跟右昌」；黃被指邊緣化「雙林」；黃偉哲今受訪回應，「沒有啦！」

黃偉哲說，因為他們都是宮崎駿的動漫迷，他們的小編發現，吉卜力釋出了四百張圖片，覺得實在太好了，不然小編畫的漫畫又醜又不好，所以就可用別人的東西，然後規劃自己的二創；「我沒有說要tag誰不tag誰」，「就是因為他們都是南部縣市，當然先tag啊」。

吉卜力梗圖遊戲 林智堅：「黃偉哲，為何沒有tag我跟右昌」，黃偉哲說話了

吉卜力梗圖遊戲 林智堅：「黃偉哲，為何沒有tag我跟右昌」，黃偉哲說話了

他說，現在大家一起來做二創，而且他發現，後來林智堅跟林右昌做的二創都很鮮活，且未來藍、綠之間，大家會用這種二創來推來推去，應該會很好看。

吉卜力釋出8組動畫劇照，不少縣市長也跟風，被封為「第一屆吉卜力城市大賽」黃偉哲先在網路製作梗圖，並邀高雄、屏東、桃園、嘉義也一起來！

吉卜力梗圖遊戲 林智堅：「黃偉哲，為何沒有tag我跟右昌」，黃偉哲說話了

吉卜力梗圖遊戲 林智堅：「黃偉哲，為何沒有tag我跟右昌」，黃偉哲說話了

黃偉哲發起，做出四張圖以「糖」為主題，強調台南愛的「甜」；桃園市長鄭文燦收到挑戰，立刻以「桃園為什麼人口成長這麼快」回應，用了六張圖推銷桃園人口成長；屏東縣長潘孟安則在臉書回應，「屏東參戰！哪次不跟」，製作20張圖介紹屏東湯飯、洋蔥等。

林智堅見黃偉哲沒標記他，也在臉書上表示「為什麼不tag我跟林右昌，我們也想加入啊！」，趁機宣傳10月1日在新竹的台灣設計展；基隆市長林右昌也說話了，他發完指，先將宵夜放一邊；「黃偉哲為什麼不tag我們！林智堅 你說說該如何處理！！」

吉卜力梗圖遊戲 林智堅：「黃偉哲，為何沒有tag我跟右昌」，黃偉哲說話了

並也製作多張梗圖，表示「別管宵夜了，最靠北⋯邊的藝術季『2020基隆潮藝術』要來了啦！」

(中時 )