高雄市長陳其邁要在高雄新設10個國民運動中心，民進黨立委邱志偉日前到梓官區及橋頭區預定地現場會勘，協調各單位協助取得土地，並交給高雄市運發局及區公所協助規畫，讓運動公園可以逐步落實。

橋頭運動公園預定地位於橋頭區白樹路與通樹路口，屬於台糖公司的土地。台糖公司高雄區處副經理陳志成表示，目前全區土地共4.2公頃，其中3.9公頃為台糖公司所有、0.3公頃為私人土地，地目屬於體育場用地，目前有2.7公頃的面積已經有人承租，未來如果有建設運動公園的需求，台糖將會配合辦理。

邱志偉表示，橋頭運動公園的計畫在10多年前就已經提出，但最後無疾而終，重視運動的陳其邁上任後，橋頭區的民眾有需求，土地也許可的情況下，應該要加速開發，讓橋頭休閒設施更完善。

至於梓官區的運動公園，預定地則位於梓官路與同安路口附近，面積約1公頃。土地主要是高雄市政府農業處轄管的農業用地，依法可以開發為運動公園。

邱志偉邀集相關單位到場會勘後，土地所有權單位農業局、國有財產署及台糖都允諾興建運動公園在土地方面沒有問題，因此後續將交由運發局與區公所展開規畫。

(中時 )