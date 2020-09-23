《國際金融》泰國央行維持政策利率不變 上調全年GDP預測 16:482020/09/23 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國央行周三維持基準利率不變，並微幅上調了GDP展望。該東南亞第二大經濟體從新冠疫情擴散中，出現了部分復甦跡象。 泰國央行的貨幣政策委員會投票一致決定，將一日回購利率(政策利率)穩定維持在記錄低點的0.50%，為連續第三個會議決定維持不變。 路透18名經濟學家的調查亦預期泰央行將維持守住利率。今年以來泰國央行已調降利率75個基點。 泰國央行並上調2020年全年經濟成長預測，預期將萎縮7.8%，稍優於先前預測的萎縮8.1%。 (時報資訊) #泰國央行 #上調 #GDP #預測 #不變 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元大寶華上修今年GDP 梁國源：全球景氣呈K型復甦 14:572020/09/23 財經 《金融》國內企業開OBU授信帳戶 最快10月底放行 07:442020/09/23 財經 《國際金融》紐西蘭央行維持利率不變 重申負利率前景 12:332020/09/23 財經 元大寶華估明年台幣會再強 對美元匯率28元將成常態 12:332020/09/23 財經 《金融》國泰證：美、陸、新興亞股「正向」 債市偏多 11:252020/09/23 財經 《國際金融》日本央行黑田強調進一步寬鬆的準備 15:402020/09/23 財經 美Q2經濟衰退 家庭財富卻登高 04:102020/09/23 全球財經 華為晶片遭禁 競爭者長期將受惠 04:102020/09/23 話題觀察 新興市場領漲 股債搶收益 04:102020/09/23 投資理財 澳評估干預匯市、負利率等選項 04:102020/09/23 全球財經 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 外媒爆川普女婿曾借貸14.5億 兆豐銀回應：已還清 - 財經 - 工商 華為手機復活？美半導體2大咖能出貨 稱樂意採用高通晶片 - 財經 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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