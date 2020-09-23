泰國央行周三維持基準利率不變，並微幅上調了GDP展望。該東南亞第二大經濟體從新冠疫情擴散中，出現了部分復甦跡象。

泰國央行的貨幣政策委員會投票一致決定，將一日回購利率(政策利率)穩定維持在記錄低點的0.50%，為連續第三個會議決定維持不變。

路透18名經濟學家的調查亦預期泰央行將維持守住利率。今年以來泰國央行已調降利率75個基點。

泰國央行並上調2020年全年經濟成長預測，預期將萎縮7.8%，稍優於先前預測的萎縮8.1%。

(時報資訊)