第二屆「黃豆油大師檢定」報名人數較第一屆多出兩倍多，競爭十分激烈，今(23)日舉辦頒獎典禮。美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥說，通過測試者有機會前往美國參訪，而明年也擬擴大舉辦黃豆油大師檢定測驗，讓更多人能夠參與。

林裕祥說，美國長久以來是世界最大的黃豆出口國，美國農民投入永續農業的發展，目前近98%的美國黃豆在種植時都採用永續生產的方式，以因應解決全球大量的黃豆需求。今年雖受疫情影響，改為線上舉辦，但報名人數逆勢成長，相比去年報名人數多出兩倍以上。美國黃豆出口協會今年已於日本、韓國舉辦過黃豆油大師檢定，各國參與十分熱烈，而台灣今年也是第二度舉辦。

台灣區植物油製煉工業同業公會理事長詹逸宏表示，黃豆油位居世界食用油脂使用量第2名，且目前仍是國產植物油最大宗，不僅含有人體的必需脂肪酸及豐富的營養價值，膽固醇含量也較低，是國內重要的油脂產品。詹逸宏說，十分樂見油廠業者與各領域人員的熱烈響應，透過線上課堂的學習及檢定考試，定能使業界以及相關專業人員對於黃豆油產品有更深的了解，學習進階的製程、儲存、使用等知識，更有利於黃豆油的產品推廣。

因應疫情影響，今年首度採線上測驗，報名人數相較去年倍數成長，除了油廠人員報名，也吸引許多其他行業人員參與，如研究員、營養師、廚師等，橫跨食品、油脂、餐飲、醫療、學術等領域。最後共計92人通過測試，取得第二屆「黃豆油大師」資格。

(時報資訊)