大同(2371)3C全新型態店型「家電品牌館」今天於桃園、台中、高雄三地門市聯合開幕。現場除完整陳列各大品牌家電商品之外，更設有大同智慧家電體驗專區以及大同快速維修服務專區，提供消費者更多元便捷的消費體驗。

大同綜合訊電董事長彭文傑表示：「以往大同3C的客群主要是大同品牌的愛用者，走進門市的消費者大多有明確購物目標。全新型態的大同3C家電品牌館我們希望能打造一個讓消費者“永遠想多留一秒“的環境，不僅僅是在購物，而是在這個空間裡與品牌及產品有更多的交流與體驗。」

除桃園、台中、高雄外，轉型升級計畫亦將持續擴展，大同年底前預計於嘉義及屏東陸續開幕新型態品牌家電館。同時全台各縣市亦挑選現行重點門市導入家電品牌館營運模式，讓消費者感受不一樣的大同3C。

彭文傑表示：「由於對大同品牌的印象，消費者常以為大同3C只賣大同產品，其實不然，家電品牌館的成立是帶著提醒消費者大同3C其實是多品牌通路的使命」。

大同3C家電品牌館在規劃上為各品牌設置品牌專屬櫃位，可突顯各品牌的獨立性。消費者可快速在館內搜尋到最喜愛的產品，對品牌商而言亦可以自家產品呈現方式來吸引消費者。

大同3C擁有自有物流、維修與安裝技術，更有原廠產品研發技術的支援，讓大同3C門市皆具備基本的維修能力，也因此全台155間門市皆可做為據點，可更加快速反應及貼近消費者需求，同時亦滿足一站購足、快速服務的消費者期待。而為貼心客戶服務，大同也在各家電品牌館的快修服務中心搭配Coffee Bar提供消費者舒適的購物環境。

(時報資訊)