因新冠肺炎疫情捲土重來，迫使政府重啟防疫限制措施，並促使民眾居家避疫，受服務業暴跌影響，歐元區9月商業活動陷入停滯。

財經數據服務公司IHS Markit周三公布，9月歐元區綜合採購經理人指數（PMI）初值為50.1，較8月終值51.9下滑，險些跌落50榮枯分界點，亦遠低於經濟學家預估的小跌至51.7。

惟整體樂觀氣氛有所改善，綜合PMI未來產出分項指數從57.8升至60.3，創下2月疫前以來的最高值。

服務業再度陷入衰退，抵消了製造業創下兩年來最強勁的增長。

9月歐元區服務業PMI初值為47.6，較8月終值50.5下滑，並遠低於50榮枯分界點及預測調查中最悲觀的看法（跌至50.5）。服務業連續第7個月裁減人力，9月就業分項指數從47.8略降至47.6。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，因新冠肺炎疫情升高，導致服務業活動再陷衰退，歐元區9月經濟復甦已經陷入停滯。「雙速經濟」的情況明顯，工廠報告需求升高帶動產量增長，來自於出口市場及許多國家重啟零售業的需求尤其強勁，但規模更大的服務業卻陷入衰退。

製造業表現出色許多，9月歐元區製造業PMI初值為53.7，高於8月終值51.7與經濟學家預估的51.9，並創下兩年多來新高，亦超出所有預測值。產出分項指數從55.6上升至56.8，創下2018年初以來新高。新訂單分項指數從55.4升高至57.1，顯示製造業將持續復甦。

(時報資訊)