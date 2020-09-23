新光三越高雄三多店週年慶10月1日至10月25日登場，力拚4億業績。（柯宗緯攝）

新光三越高雄三多店週年慶10月1日至10月25日登場，25天檔期橫跨中秋連假，今年特別降低兌換門檻，首18日化妝品滿2000送200、全館滿3000送300，業績目標與去年持平，希望達到3.98億元目標。

新光三越三多店指出，因應年度最大消費盛宴，高規格備戰，希望透過全館8折起的誘人折扣，以及每天不間斷的各式滿額禮贈獎活動，要讓每位民眾都能輕鬆消費省荷包。

10月1日至18日，更特別洽談寶可夢快閃店進駐11樓活動廣場，多項日本寶可夢中心商品跨海來台，不用出國也能買，寶可夢迷們一定不能錯過。

禮券回饋方面，今年特別降低兌換門檻，10月1日至10月18日期間，祭出化妝品單筆滿2,000送200電子贈品禮券、全館單筆滿3,000送300電子贈品禮券（化妝品、餐飲小吃、黃金、大家電、[i]store及部份商品除外），大家電／[i]store則有單筆滿10,000送500電子贈品禮券的回饋（10月1日至10月7日新光三越會員首七日獨享大家電／[i]store單筆滿10,000送1,000）。

業者也祭出購物攻略即時解密，包括5萬組化妝品特惠組，美妝盛典重磅登場。新光三越APP秒搶週年慶好康，超過百款妝品、家電、潮流單品等超值優惠價，首四日晚上11點到隔天上午10點，還有夜間偷偷限量下殺的精選商品。

新光三越高雄三多店週年慶期間，更洽談了包含屏東超人氣「小恩家手作」、關廟最美麵包店「深緣及水」、金牌職人手作「薇庭烘焙」在內等超過30間以上的美食快閃店輪番進駐，舌尖的味蕾，絕對能獲得大大的滿足。

(中時 )