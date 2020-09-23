腦中風是國內十大死因的第四位。季節交替，義大醫院醫師23日呼籲，近來腦中風有年輕的趨勢，建議民眾戒菸、工作別太累等，以免疾病找上身。且在季節交替時，更容易誘發腦中風，希望民眾多保暖。

對於藝人小鬼黃鴻升因為罹患心臟疾病而猝逝，義大醫院腦中風主任謝孟倉表示，曾經看過罹患主動脈剝離的病人也有腦中風的症狀，腦血管的源頭來自頸動脈，頸動脈的源頭來自心臟動脈，這是相關的，當心臟有問題，或主動脈有問題，也會出現腦中風的情形。

義大醫院是重度級急救責任醫院，肩負南部地區腦中風急救重任，每年收治約600多名缺血性腦中風患者。今年成立腦中風中心救治成效卓越，從病發至到院2小時內靜脈血栓溶解劑施打比例超過15％，符合適應症接受施打靜脈血栓溶解劑比例兩年達100％，且血管疏通率高達71％，有效降低病人失能風險。

副院長林俊農以衛福部急診就診統計資料指出，腦中風為國人十大死因第四位，且30歲以上青壯年發生人數有逐年增加的趨勢。高雄地區腦血管疾病每年發生人數就已突破6000多人。

義大醫院由於地理位置關係，除了與屏東、台南、澎湖等建立轉診聯防機制外，腦中風中心成立後，更透過優化處置流程、標準化急診中風醫囑、縮短檢查報告產出時間、優化醫病溝通流程等方式，加速患者救治。

(中時 )