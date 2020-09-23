受新冠肺炎疫情影響，各行業加速數位化與轉型。在醫療方面，奠基於台灣完整的半導體與資通訊產業供應鏈，我國醫療產業活用健康大數據、物聯網（IoT）、人工智慧（AI）和5G技術等創新數位科技，有效將台灣數位健康與智慧醫療打造為明星產業。

普華（PwC）國際財務顧問公司執行董事翁麗俐23日參加「智慧醫療科技論壇」指出，受惠於半導體技術精進，嶄新穿戴裝置、物聯網、5G、AI等跨域融合，不僅提高診斷治療成效，亦延伸到疾病的預防預警，強化照護復健效果。

翁麗俐認為，以數據為導向，並在醫療、生醫、科技、保險及政府等不同單位跨界合作下，有望形塑出新產業生態體系，驅動商業模式的創新，如半導體、軟體、雲端平台、數據分析等跨國科技或新創企業持續投入，為產業帶來新氣象，亦為整體競爭態勢帶來新變革。

有別於以往聚焦單一科別或產品銷售為主，翁麗俐指出，數位健康的創新商模應在使用者、產品類型以及收費模式具有新思維，例如國際醫療器材領導廠商與科技業者跨界合作，結合AI將既有硬體產品進行創新轉型，透過連續數據蒐集與AI分析，有效提升慢性病管理成效，並打造依據效益的新收費模式，降低付費者財務負擔，提升購買誘因。

(工商 )