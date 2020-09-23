冷萃咖啡更帶動冰飲咖啡新風潮，全球咖啡領導品牌雀巢金牌咖啡在台推出首款「冰萃濾袋研磨咖啡」，標榜從選豆、烘焙、到研磨，打造可直接冰水萃取、帶有果香層次風味冰咖啡，且消費者可依個人濃淡偏好調整萃取時間及水量，從1小時即可享受的清爽、到12個小時後的香醇，創造出自己所愛的沁涼感受。

台灣平均氣溫逐年攀升，悶熱潮濕易使腦袋昏沉，通勤的早晨及午後，不少人選擇來杯冰咖啡冷靜思緒。近年崛起的冷萃咖啡採低溫萃取讓咖啡口感滑順不酸澀，加入檸檬、果醬等還能變化出各式風味冷萃，深受消費者喜愛。為此，雀巢金牌咖啡決定搶進此一市場，提供新的選擇。

2020年迎來史上最熱的夏天，連帶冰飲咖啡市場也跟著擴大。根據雀巢咖啡事業部2020年研究調查發現，冰飲咖啡佔消費者咖啡總飲用杯數近4成，比起2016年大幅增加11％。冰飲咖啡市場的蓬勃發展從咖啡館、超商陸續推出各式冷萃咖啡、冷泡咖啡、冰滴咖啡、冰釀咖啡等，可看出端倪。

雀巢咖啡延續金牌咖啡道精神，從選豆、烘焙到研磨步步講究，嚴選高品質100％阿拉比卡咖啡豆、指定烘焙風味以及雀巢咖啡實驗室調配最適研磨刻度，完成首款冰萃濾袋研磨咖啡。專屬工法打造出富有層次的甘甜醇厚風味，且可依個人喜好調整濾袋浸泡的萃取時間及水量，從1小時即可享受的清爽、到12小時的香醇，讓萃取時間更多了彈性變化，創造沁涼口感。

雀巢咖啡表示，冰萃濾袋研磨咖啡直接加入冷水萃取，可以感受100％阿拉比卡咖啡豆釋放的甘甜滑順，也能依偏好製作個人化口感，加入檸檬、糖、鮮乳等，重現席捲連鎖咖啡店熱銷榜單的風味。

雀巢冰萃濾袋研磨咖啡即日起家樂福開始販售，10月中全聯也可以購買，上班族不必在中午頂著豔陽外出購買冰咖啡，居家辦公者也可以一邊工作、一邊創作專屬的冰萃咖啡。配合新品上市，即日起至10月5日，於家樂福購買雀巢冰萃濾袋咖啡一盒8袋，限時優惠價99元（原價170元）。

(工商 )