汎德永業（2247）初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣作業23日完成開標，最低得標價格為270.99元，最高得標價格為381元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為285.9元，高於最低競價拍賣承銷價格的1.7倍，本次辦理公開申購的承銷價格為180元，公開申購張數為1,914張（含過額配售），公開申購期間為9月25日至9月29日，並於10月5日公開抽籤。

汎德永業此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股8,968張，其中6,457張採競價拍賣已完成，投標踴躍，合格件共15,740筆，合格投標量51,857張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

汎德永業已連續六年獲利逾一股本，公司長期以來並以高息率為股東創造穩定投資價值，以及落實盈餘分配股東政策。今年上半年同樣繳出亮眼成績，合併營收183億元，EPS達6.04元、年增48.77％，為近三年最佳表現。

汎德永業將於9月25日至29日辦理股票公開申購，公開申購張數為1,914張，每股承銷價為180元，預計於10月12日正式掛牌上市。

(工商 )