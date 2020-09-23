清景麟建築團隊位於台南市東區的大樓建案「清景麟巴克禮」，23日結合「麟咖啡」同步開賣，因地價上漲和缺工，每坪開價比原本預估的高，介於25萬到29萬元，清景麟董事長林聰麟表示，產業效應帶動台南房市持續上漲，他預估，明年的台南房市和高雄房市，將呈現黃金交叉，台南大樓售價將比相同條件的高雄房價，還要高。

位於台南市東區「南台南新都心重劃區」的「清景麟巴克禮」建案，23日正式開賣，由清景麟董事長林聰麟、華人會執行董事花啟祥、立委賴惠員、行政院南服中心執行長陳政聞、全國農業金庫高雄區經理陳宏仁等人共同主持。

林聰麟23日指出，「南台南新都心重劃區」是台南20多年來，在市區的大型重劃區，同區域的地價短短幾個月，已從每坪44萬飆至62萬元，加上營建成本上揚，因此，原本預估每坪開價介於23.5萬元到25萬元的「清景麟巴克禮」大樓建案，開價將上調到每坪介於25萬到29萬元之間。

他說，「南台南新都心重劃區」擁有2.7萬坪巴克禮公園綠帶、4.5萬坪國立科學教育體驗館、南台南車站、台南航空站以及台南捷運計畫等百億公共建設的投資傾注，重劃區具有多項優勢，將是清景麟建築團隊未來持續耕耘的重心。

因此，清景麟建築團隊斥資超過6千萬元，打造占地近千坪的「清景麟巴克禮」接待中心，同時引進「麟咖啡」第二間分店，將成為半開放式的多元複合空間，打造成台南新網美打卡景點，林聰麟表示，「這也是全台第一個房地產銷售案創舉」。

林聰麟指出，總部設在台南市的「麟咖啡」，除了「清景麟巴克禮」的第二個據點，明年底之前，將在台中以南，開設20個營運據點，大部份都是結合建案的銷售，「喝咖啡兼看房子」。

他強調，台南因有南科這個強力引擎，帶來超過10萬個員工，但，台南每年推出的大樓戶數大約5千戶，在這個產業的驅動之下，相同條件的台南房價跟高雄房價，目前已經接近黃金交叉，預估明年，台南房價將超越高雄。

(工商 )