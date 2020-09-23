台北國賓飯店A Cut牛排館為慶祝獲得米其林一星榮譽，本季嚴選館內經典菜色，推出「米其林精選菜單」，雙人套餐售價10,000元＋10％，主菜獻上「美國愛達荷州極黑和牛」、「FLANNERY乾式熟成帶骨肋眼」與「寶石鱸魚」等海陸珍味，另含多道開胃菜與甜點，讓顧客沉浸於味覺深度所帶來的感動。

開胃菜「蟹肉與魚子醬」選用義大利北部的Gaveri頂級魚子醬，一入口蟹肉的香甜清新於舌尖綻放，與魚子醬的甘鹹交織出令人回味無窮的海味；「炙烤章魚」取章魚腳先燉煮再以直火炭烤，每一口都咀嚼得到肉質的彈嫩與迷人炭火香氣；而湯品「野菇蛋黃餃」匠心獨具，主廚將手工餃皮中間包入蛋黃，搭配牛肝菇醬及鮮甜的當季菌菇類，將餃皮劃開時蛋黃汁溢流出，搭配濃郁的菌菇醬汁一起享用，口感層次豐富，蕈香在唇齒間迴盪，久久不散。

主菜「美國愛達荷州極黑和牛A CUT牛排」為A Cut人氣居高不下的單品，愛達荷州SRF極黑和牛生長在環境純淨自然的蛇河農場，飼以高品質大麥與黃金小麥，較一般牛隻多四倍的榖飼時間，絕不施打荷爾蒙或其他人工添加物，無論是油花、色澤、嫩度都媲美日本和牛最高等級，取豐潤多汁的老饕部位以鐵板香煎及高溫烘烤並行，上桌後簡單佐以法國鹽之花，最能突顯牛肉本身的極致鮮美滋味。

「美國FLANNERY乾式熟成21天帶骨肋眼牛排」有肉舖界愛馬仕之稱，選用的荷斯登牛肉為2019年A Cut自舊金山獨家引進，油花分布均勻如大理石花紋，香甜與柔嫩的口感令人垂涎，經過21天拿捏得宜的乾式熟成技術，風味更加集中，煎烤後牛肉表層的焦香與裡層的乳香交織，肉質醇厚、餘韻自帶甘甜。

最後以A Cut經典甜點舒芙蕾為米其林饗宴作結，一匙挖開「紅豆舒芙蕾」，厚實的香氣隨溫熱蒸氣溢出，輕盈鬆軟的舒芙蕾與綿密的紅豆是天生一對，再搭佐灑上金沙鹹蛋黃的冰淇淋，溫柔甜蜜中略帶獨特鹹香，懷舊印象在味覺中流淌翻動，為微涼秋季帶來暖心感。

(中時 )