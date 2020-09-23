台中市大甲區孟春社區暨聯合服務活動中心，第一期工程即將於年底完工，第二期工程將施作空調、音響、舞台等設施所需經費780萬元，目前還短缺507萬元；市議員李榮鴻為民喉舌23日邀集各單位在台中市議會召開協調會，要求市府動用第二預備金補足。副市長陳子敬承諾將全力支持。

大甲區長顏金源說，大甲區孟春社區暨聯合服務活動中心，第一期工程經費獲衛服部前瞻計畫補助1564萬餘元，市府自籌款854萬4300元，共計2418萬7300元；因工程過去歷經流標減項發包後才順利動工，但只能興建建物主體，沒有多餘經費裝修及施作相關設施。

顏金源指出，活動中心需要第二期工程施作空調、視聽音響、舞台設施及廁所等設備；工程經費約需780萬元，市府110年度預算只核列273萬元，還短缺507萬元。

李榮鴻表示，孟春里是大甲區的大里，里民很需要足夠活動空間，孟春里聯合服務活動中心第一期工程預定年底就能完成，為讓第二期工程無縫接軌，讓活動中心盡速完成啟用，經費絕對不能拖延；請市府動用市長第二預備金，補足短缺的507萬元經費，並請大甲區公所盡速簽辦。

孟春里長黃湘榕說，當地舉辦大型活動或社區課程常常要擔心害怕下雨，里民們都很期待能有較舒適的活動空間，蓋房子不能蓋一半，一次完成才是好建設，感謝李榮鴻議員的積極爭取，也希望市府盡速將經費補足。

副市長陳子敬強調，自己身為大甲人，非常感謝李榮鴻議員長期關切大甲地區的民生、教育建設與發展，孟春里聯合服務活動中心第二期經費短缺507萬，他保證這筆經費原則上沒問題，市府一定會盡力支持。民政局副局長徐照山及社會局主任秘書廖宗侯也強調，會全力配合推動，盡速完成孟春里聯合服務活動中心建設。

(中時 )