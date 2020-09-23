台中龍井23日下午發生小黃運將遇刺！66歲李姓計程車司機遭男乘客持美工刀襲擊，造成頸部刀傷，而犯嫌行凶後隨即逃逸。救護員獲報趕抵現場，將受傷司機送沙鹿光田綜合醫院救治，院方說明，傷者下午3時許送至光田綜合醫院，到院時意識清醒，頸部有撕裂傷約11公分，經治療目前暫時生命跡象穩定，正在手術治療中。

(中時 )