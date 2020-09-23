小黃運將突遭「美工刀割頸」 頸部噴血送醫兇嫌逃逸 17:022020/09/23 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中龍井23日下午發生小黃運將遇刺！66歲李姓計程車司機遭男乘客持美工刀襲擊，造成頸部刀傷，而犯嫌行凶後隨即逃逸。救護員獲報趕抵現場，將受傷司機送沙鹿光田綜合醫院救治，院方說明，傷者下午3時許送至光田綜合醫院，到院時意識清醒，頸部有撕裂傷約11公分，經治療目前暫時生命跡象穩定，正在手術治療中。 (中時 ) #頸部 #治療 #司機 #醫院 #光田綜合醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 路倒隱情拒報案 警方鍥而不捨逮捕暴力討債5男1女 11:222020/09/20 社會 台中懷孕婦女遭刺傷 凶嫌辯：不知為何會殺人 當時腦筋一片空白 14:132020/09/20 社會 內神通外鬼 保三員警助運毒仍重判12年 10:252020/09/22 社會 公親變事主！喬債引械鬥 男遭砍急奔小北百貨求救 12:022020/09/22 社會 馬爾濟斯突竄出害騎士慘摔 狗遭輾斃無飼主認領 17:402020/09/21 社會 知名主播14年前曾逃墜樓死劫 驚爆「看電視突暈倒」送醫不治 21:002020/09/20 娛樂 華為晶片遭禁 競爭者長期將受惠 04:102020/09/23 話題觀察 78歲老翁駕車撞進加油站 意識清楚送醫治療 16:412020/09/21 社會 長髮妹信義區慘遭潑屎洗5遍仍臭 律師認同：這招真的可怕 13:302020/09/20 社會 內湖養護所火警增1死 檢察官將前往醫院相驗 09:142020/09/23 社會 社會熱門新聞 西門日曬房爆偷拍全裸女客 女大生嚇：難怪店員曾說我身材好 - 社會 酒國海陸女1／整瓶威士忌「喉嚨借過」30秒喝完 本尊竟是海軍陸戰隊正妹 - 社會 小黃運將突遭「美工刀割頸」 頸部噴血送醫兇嫌逃逸 - 社會 轎車失控衝分隔島翻覆 10歲男童受困救出後無生命跡象 - 社會 北市美式餐廳氣爆 瞬間巨響玻璃噴射滿地 2員工送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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