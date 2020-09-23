娛樂8點半》雖說人生不能只看單方面，身為女人尤其不該因婚姻而被定義，但不得不說，「嫁錯郎」對人生幸福而言，有著難以忽視影響力，大陸女星黃奕外型甜美，加上演技精湛，在競爭激烈的演藝圈中，是被眾人看好能出人頭地的女演員之一，如今眾人卻記得她的醜聞比作品還多，黃奕也認了，人生全因識人不清「錯嫁渣男」，還接連嫁了2個，悔不當初。

在上海出生、長大的黃奕，自小長得水靈可愛，天生就是塊當藝人的料，而她大學考進了上海東方文化學院影劇科，接受了專業的科班訓練，2000年時黃奕被相中主演古裝愛情喜劇《上錯花轎嫁對郎》，飾演武功高強卻個性迷糊的女主角「李玉湖」，把嬌俏傻大姊的人設詮釋得活靈活現，不但以清新的模樣贏得觀眾的心，演技也得到專業劇評肯定，成了當代最受矚目的新星。

黃奕扮古裝嬌俏可人，清新的形象讓她廣受歡迎。(資料照片)

黃奕的演藝事業可謂旗開得勝，2003年，她被瓊瑤團隊相中，跟古巨基、周杰、馬伊琍、黃曉明等人，合作《還珠格格第三部天上人間》，她直接挑大樑，成為新一代「小燕子」，在前有被譽為經典的「趙薇版小燕子」的強大壓力下，黃奕做出精湛的演繹，既有趙薇的清純可愛，又帶有女主角成長後的小女人魅力，不但讓續集大成功，黃奕也因此攀上演藝事業高峰，甚至被認為坐穩了「趙薇接班人」。

之後黃奕不但活躍電視圈，也在電影圈有一番收穫，但她卻在正該衝刺事業時，跟僅交往41天的對沖基金CEO姜凱閃婚，她當時一心以為有了財富當靠山、又有浪漫的愛情，應該能當個幸福的小女人，沒料到婚姻卻是她人生的絆腳石，兩人的婚姻才1年就宣告終結，女人嫁錯1人足以毀了人生，而黃奕，連錯2次。

離婚後才上節目吐露豪門婚姻的苦，黃奕在2012年11月梅開二度，跟富二代兼SSCC上海超跑俱樂部董事長黃毅清結婚，再度進了豪門，2個月後她在美國生下女兒「小鈴鐺」，本以為可以一家三口幸福快樂，沒想到卻爆出家暴事件，2014年黃奕又離了婚，但惡夢卻是從恢復單身開始。

黃奕兩段婚姻都失敗告終，還因此遭前夫報復抹黑，貨真價實因婚姻而毀人生。(翻攝自黃奕微博)

孩子撫養權雖歸黃奕，但前夫心有不甘，對外不斷爆黃奕的黑料，密會富商、長期出軌、私密照等醜聞不斷瘋傳，黃毅清甚至指稱是因為黃奕的不檢點，才造成衝突引發家暴，各種黑料致使黃奕演藝事業全面停擺，終日為了不讓女兒被帶走而不斷搬遷躲藏，連好好活著的求生意志都沒了。

黃奕的父親看著女兒受苦心疼，某天忍不住對她吐露真心：「妳是想毀一時，還是想毀一輩子？」，她才意識到自己上有高堂、下有幼女，哪有資格放棄？因此痛定思痛重新面對人生的苦難，離婚4年後，她首度自揭瘡疤，將這段婚姻的苦楚都說了出來，認了「我錯嫁兩個渣男，難道就要賠上一輩子嗎？」，開始艱辛的創業之路，也嘗試重回演員身分，而今年7月，黃毅清被上海虹口區人民法院以「販賣毒品罪』，判刑15年，黃奕在這段婚姻中的風波總算完全喊停，網友也直呼這下黃奕「可以清靜15年了」、「還好女兒跟著妳」。

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(中時新聞網)