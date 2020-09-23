台中豐原客運850路公車日前遭民指控，上國道前被「丟包」，不滿權益受損，據悉，這台低地板公車當天臨時被調派，行駛路線從台中火車站開至谷關，途中有10多分鐘在國道1號上，因載客座位數僅25人，且國道上禁止站立乘客，駕駛員依規定請5名乘客下車；交通局表示，依規定已對客運公司開出5000元罰鍰。

民進黨市議員賴佳微表示，當天該班公車是上午6點發車，沿線載有上班、上課通勤族，其中也有從外縣市來的旅客欲前往谷關遊玩，有乘客在國道前被「請下車」，因此上班遲到被扣全勤獎金，還有學生到校被處罰，向她投訴認為客運公司應該要負責。

台中市交通局指出，豐原客運當日代班駕駛因輕忽未做好人數控管，導致850路公車上高速公路前仍有5名立位乘客，為遵守客運行駛高速公路不得乘載立位乘客之規定，駕駛員只好依規定請5名乘客當場下車。

賴佳微說，市府推動免費公車為民服務，應是值得信賴的大眾交通工具，但這次「丟包」事件，恐造成人民對市區公車的不信任感，甚至連外地旅客到台中搭公車遊玩突然被請下車感到驚訝，公車形象大打折扣，建議緊急補救做法，絕不是直接把乘客丟包在路上。

交通局表示，850路公車因當天安排車輛檢修，故臨時調派座位數較少低地板公車替代，加上代班駕駛員未確實控管搭乘人數、乘客被迫下車權益受損，交通局將依契約處分豐原客運，並督促客運公司國道號碼牌落實分發，座位數較少公車安排離峰時段運行，避免類似情況再發生。

(中時 )