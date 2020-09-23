宏佳騰智慧電車積極搶攻女性市場，宣布推出首款專為女性打造的PBGN (Powered by Gogoro Network™)智慧車款Ai-3，其中充滿貼心設計細節、滿足小資用車日常需求與親民售價，搭載持續升級的獨家CROXERA智慧儀表系統，讓電車更聰明。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，宏佳騰從油車跨足到電車，所著眼的不單單只是電車市場，更重要的是科技整合以及商務應用。一直以來宏佳騰都希望在產品上做出差異化及價值力，而這也讓宏佳騰在智慧電車上透過富有設計感的外型、實用性、科技化的功能性（CROXERA智慧儀表），在PBGN脫穎而出，至今已銷售破萬輛，穩居銷售亞軍的重要關鍵。

宏佳騰執行長林東閔則表示 ：「看見問題，進而打造最能解決問題的車款，一直是宏佳騰努力的方向，為了解決長期以來女性車主在騎車時遇到的困擾與窘境，我們聽見了女性車主們的心聲『為什麼機車設計不能更貼心呢？』在這樣的前提下有了Ai-3的誕生。宏佳騰希望這款產品能夠讓女性車主的騎乘生活更有安全感、也更開心，我們也將繼續致力於提供更好的產品與服務，帶給大家最佳的騎乘體驗，成為消費者心中最好的騎乘首選。」

在市場預期政府電車補助明年將會縮水的心態下，法人表示，可望帶動今年下半年有需求的消費者再掀一波購車潮，同步帶動宏佳騰營收推升。Ai-3 Comfort系列共推出泡泡藍、牛奶白、松露灰、蜜瓜橙等四款清新配色，展現最迷人的騎乘美學。

(中時 )