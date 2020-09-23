受疫情影響，中央與地方政府為振興經濟，發放各式振興券等相關福利，地方公所也卯起來發放「振興禮金」，彰化縣大村鄉擬加碼發放「關懷鄉民禮金」每人最高2千元，還可能把鄉民保險從每人50萬，提高到1百萬，羨煞鄰近鄉鎮，直問「現在遷戶口還來得及嗎」。

大村鄉代會已經表決通過「大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，日前送到縣府核備，順利的話年底鄉民就能領到禮金，但縣府回應表示，禮金發放自治條例不需經由縣府核定，只要修正通過，就能公告執行。

但游盛表示，怎麼可能不需要縣府核備，那未來相關法令要由誰來管？認為還是要尊重縣府意見，會在修正後提代表會，再提交縣府核備同意，就會開始公告實行；縣府經綠處長劉玉平表示，禮金發放雖然不需經縣府核定，但縣府仍會提醒公所自發放時，應衡量財政狀況。

游盛說，預計十月中旬會開定期會，希望能將「關懷鄉民禮金」的所有辦法，金額等問題，能夠正式提出來，最快年底要能讓所有鄉民都領取，除非未來有預算上考量，才會去增減發放金額或設排富等措施。

游盛強調，公所近年蓋了公共造產的納骨塔，增加約15億元的收入，加上現有公庫約11億，以及年底正新輪胎創辦人羅結遺產稅，預估還會有最高20億元會挹注公庫，以現有人口3萬7千人來看，鄉民關懷禮金的財政支出是絕對沒問題。

(中時 )