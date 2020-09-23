到了黃山，除了久聞其名的黃山上美景以外，還有著從宋代至今豐富多彩的《徽文化》，自古以來因為黃山的美景，吸引著世界各地的文人墨客到黃山旅遊或是定居，因為這個黃山天然資源孕育了山下廣大的文化，筆、墨、紙、硯、雕塑、建築、美食、一整個江南的文化因為黃山都在這裏融合發展，而且每一個都有深入的故事，讓你體驗獨特的氛圍。

徽派建築是徽文化的重要組成的一部分，鮮明的建築特色別具風味。（圖/張厚煒攝）

在黃山登上蓮花峰後，除了能夠讓你感受開闊的視野外，還能得到心靈凈化的感動，徜徉在徽式建築中的小巷裡，聽著從深山裡潺潺流下的泉水聲，與腳下精細雕刻的徽磚相互輝映著，走進徽派建築裡，看見陽光透過天井灑下，與著綿綿的細雨所交織出的美麗彩虹，這種漫遊的生活是所有地方都不能體會到的。

看到黃山風景就彷彿看到山水畫中的各種寫意的景色以及古人的詩意，百年以上的徽墨厰傳來陣陣的黃山松徽墨香，黃山奇石歙硯上磨墨，加上順暢理易的徽筆，在徽紙上揮毫出黃山壯麗的山水之澗，透過水墨畫的呈現，讓人為之動容。

在黃山漫遊累了，你還可以在西溪南小憩一下，品茗黃山的毛尖，聽著樹林吹過竹林的風聲與小溪的流水聲，結合而出自然且美妙的呢喃之音，轉個彎進入呈坎，體會一下老祖宗易經的五行八卦的先人智慧，如果你一不小心在呈坎迷了路，記得看看旁邊的小溝，順著水流尋著荷花香走出呈坎的村庒，也許會讓你覺得在呈坎迷路也是另一種的生活體驗。

栩栩如生的木雕昆蟲與竹葉各各表情不同，活靈活現的狀態讓人目不轉睛。（圖/張厚煒攝）

在黃山這山明水秀富有靈氣的地方，也有一些奇人隱居在這裡，要拜訪他們也跟在黃山上看到雲海一樣需要一點運氣，黃山安徽雕刻博物館的洪建華老師就是黃山這裏的奇人之一，黃山的山水是世界非物質文化遺傳，而洪老師的雕刻也是一樣，栩栩如生的木雕昆蟲與竹葉各各表情不同，活靈活現的十八羅漢以及從宋代至今的收藏，讓您溫故而知新。

肚子餓了！陣陣的臭桂魚香伴隨各種徽菜的香味勾引著咕嚕咕嚕咕嚕叫的肚皮，徽菜博物可以滿足全面對於徽菜的口腹之欲，煎、煮、炒炸、燉、煨、鮮烹飪地道的徽菜黃山當地特有的石耳熬出的放山雞湯更是一絕，每當肚子敲肚皮更是難忘的回味。

安徽黃山是人生再世一定要漫遊的地方。

(中時新聞網)