距離美國總統大選僅剩下不到50日，總統川普與民主黨候選人拜登將於29日舉行首場總統大選辯論，屆時川普與拜登終於「王見王」；而辯論委員會宣布，此次大選辯論將聚焦在數個主題，其中又以新冠疫情、大法官人選以及種族爭議等議題最受關注。

據美國有線電視新聞網報導，首場辯論會將於29日在俄亥俄州的凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行，屆時將由福斯新聞台主播華勒斯（Chris Wallace）主持，其中辯論會將分成6個主題討論，分別是川普與拜登的過往、最高法院（大法官任命）、新冠病毒、經濟、城市中的種族與暴力以及選舉的公正性，整場辯論將分為6個15分鐘的片段。不過，辯論主題仍可能會依未來新聞時事走向改變。

報導指出，對於首場辯論，川普與拜登陣營皆已摩拳擦掌，做好準備。川普曾在本月對於辯論表示，靠著每日工作，「我每天都在準備辯論」，「我每天要到處趕行程，而我看著這傢伙坐在家，然後我想『或許我做錯了』」。

拜登也表示，對於與川普面對面辯論早已期待已久，「要他當場替許多事負責」。他先前曾表示，自己了解如何處理川普的霸凌，雖然這場辯論將相當艱困，但希望自己不要與川普這傢伙打爛戰，並預測川普只會在辯論會上大吼大叫。

另外，在最近一次多家美國民調公司針對大選的全國民調上，川普逐漸拉小與民主黨對手拜登的差距，不過曾讓川普入主白宮的關鍵搖擺州，如今民調顯示全為拜登領先。

(中時新聞網)