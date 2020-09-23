在疫情、洗錢和新紓困案尚未出爐多重因素的影響下，美股近期上下波動劇烈，但從3月跌入低點以來，仍有一波波上漲波段。對此，美國媒體大亨（Barry Diller）認為，目前股市的投機意味濃厚，因為美國總統大選將近的不確定性，建議不管是散戶或是投資者，都應該把錢「存下來」。

CNBC報導，旅遊平台Expedia兼數字媒體公司IAC董事長迪勒（Barry Diller）指出，整體而言，現在市場投機氣氛強烈，我會把錢「留在家裡」。他認為，無論是散戶或是專業投資者，都可以把錢存放在銀行裡。事實上，迪勒並非第一個質疑美股上漲的投資人，億萬富翁Michael Novogratz便曾暗示，股市近期的回落，就意味著投機狂潮的結束。

Diller表示，直到11月前，目前的市場的動向將變得越來越令人憂心、越來越有決定性，以及變得更艱難。他認為，即將到來的美國總統大選，對投資者來說將是最主要的不確定因素。

他進一步解釋說，若拜登當選，市場可能會對其政策或執政者改變，而在選後初期出現暫時性的下修，不過，就企業而言，無論是川普或拜登當選，長期來看，我不認為會有差別影響。不過，Diller仍支持仍支持一般民眾應繳納更高的稅，尤其是針對富人，因為這正是解決財富不均的必要手段。

(中時新聞網)