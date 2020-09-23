《亞洲企業商會》（Enterprise Asia）今日揭曉「2020亞洲企業社會責任獎」得獎名單，玉山以公司治理、人才培育及永續經營等多元面向的傑出表現榮獲4座大獎肯定，除玉山金控獲頒「企業治理獎」、「人力投資獎」及「綠色領導獎」3項獎項外，玉山銀行董事長黃男州3度蟬聯最高榮譽「企業負責任領袖獎」，使玉山成為該獎項成立以來唯一連續3年獲得最高榮譽肯定的企業，創下亞洲最佳紀錄。

黃男州表示，自創立以來，玉山長期秉持誠信正直、專業負責，堅持穩健正派的用心經營，在企業發展上，將持續跨越綜合績效、企業社會責任、永續經營三座大山，致力創造利害關係人的價值並擴大正面的社會影響力，朝向世界一等企業公民的願景邁進。

《亞洲企業商會》為國際知名的非政府組織，長期致力於提升亞洲企業在經濟、社會及環境等面向的發展，自2011年起每年定期舉辦「亞洲企業社會責任獎」，評選在永續經營及企業社會責任(CSR)具傑出表現的企業，被視為亞洲地區重要的CSR大獎之一。2020年有超過19個國家的企業，共同角逐7個類別的獎項，玉山今年以優異的表現在競爭中脫穎而出，榮獲4項獎項，包含最高榮譽「企業負責任領袖獎」。

玉山3度蟬聯年度最大獎「企業負責任領袖獎」，創下該獎項最佳紀錄，評審單位高度肯定玉山以企業文化及願景為核心基礎，將環境、社會及公司治理(ESG)高度結合企業經營策略，致力實現聯合國永續發展目標(SDGs)，不僅各項業務長期保持穩健的成長，也連續6年入選「道瓊永續指數」成份股，並獲得銀行業世界排名第3名、亞太區第1名的佳績，展現質量並進的成長。

玉山金控榮獲的3座獎項中，「企業治理獎」肯定玉山透過落實誠信經營、強化董事會職能、保障股東權益及提升資訊透明度等多個精進面向，持續將公司治理制度接軌國際的最佳實務準則；「人力投資獎」表揚玉山在人才培育與發展的長期投入，已經建立一套完善的人力資源制度，包括完整的教育訓練、多元的職涯發展、優質的工作環境、良好的員工福利以及寬廣的發展舞台等，使玉山展現出優良的員工滿意度及團隊凝聚力；在「綠色領導獎」中，玉山除採取多項國際標準的環保政策，亦領先同業推展國內外綠色能源專案，打造有機循環及成長的商業模式，奠定長期投入綠色金融的基石。

(中時 )