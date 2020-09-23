雲林縣臺西鄉的太和武當北極殿，供奉主神北極玄天上帝，自1990年扶乩開壇 濟世以來，神威顯赫、遠近馳名，幫助無數信徒，一直視為當地的信仰中心，為使更多的信眾可以有一個宣揚濟世理念的場所；在地方熱心人士奔走踏點下，耗時三個多月，終尋得位於臺西鄉台17線旁的寶地，並受內政部及雲林縣政府協助，變更取得核準為宗教用地，興建會會長吳東穎表示，目前大廟興建工程於2017年起舉行了動土大典、前殿「太子元帥殿」上樑典禮以及「玄天上帝主聖殿」的上樑大典，截至今年5月份亦完成了新建大廟的結構體工程，一路走來可謂是篳路藍縷、困難重重。希冀未來早日興建完成讓此處可成為臺西當地的新地標外，也是一處地方休閒觀光及心靈寄託的好所在。

雲林縣縣長張麗善率領縣府相關同仁為大家共同祈福。（圖北極殿提供）

特別值得一提的是，本次參香聯誼活動也邀請到雲林縣大家長張麗善縣長，張縣長率領縣府相關同仁共同出席本次活動，在國際疫情仍然嚴峻的狀態下，為大家共同祈福，祈求國泰民安，風調雨順。

大里杙福興宮天上聖母聖駕親臨現場與會。（圖/林洛安攝）

本次前往臺西參香的聯誼隊伍，是自明末清初創建至今有三百多年歷史的臺中市大里區大里杙福興宮，每年的這個時候均召集信徒往南部友宮參香聯誼。帶領這個大隊伍的大里杙福興宮董事長，同時也身為臺中市資深議員的張滄沂董事長指出，因為跟上帝公有著特殊的緣分，而且跟太和武當北極殿興建會會長吳東穎有二十多年的交情，此次南部參香聯誼特別增加了這個參香地點，而往年的隊伍浩浩蕩蕩遊覽車大約都有50部左右，今年受到各友宮的熱情邀請，信徒更是踴躍參加，一整個隊伍高達65部車子，加上陣頭車隊人員，信徒共2600位左右，可謂是一個陣容龐大的大車隊，也是地方的宗教一大盛事。

(中時新聞網)