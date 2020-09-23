「2019-2020裕隆日產汽車創新風雲賞」今日舉行決選暨頒獎典禮，本屆競賽題目「NISSAN LEAF for Change」，號召全國學子與NISSAN一同創新生活，用手機創作LEAF創意廣告，由逢甲大學師生所組成的「333工作室」最終於競賽中脫穎而出，作品充分展現NISSAN LEAF廣告的獨特創意與內涵，獲得評審專家一致肯定，勇奪金賞獎NISSAN KICKS一台，現場來自全國各校超過200人加油團為得獎團隊高聲喝采。

裕日車總經理李振成表示，裕隆日產汽車創新風雲賞自2005年辦理首屆活動，至今已連續15年舉辦共10屆競賽，希望以成為「產品創新」與「服務創新」的標竿企業為願景，重視企業社會責任，秉持培育汽車產業優秀人才的理念，讓臺灣汽車創新教育持續向下紮根，為汽車產業培育更多生力新血，提升臺灣競爭力，具體實踐善盡企業社會責任的使命。

本屆競賽以新世代零排放電動車NISSAN LEAF作為競賽主題車款，期待參賽者能夠深入瞭解電動車輛的設計理念，以及為世界帶來的全新改變與嶄新生活模式，鼓勵全國師生躍出傳統框架，用隨手可得的手機裝置創作NISSAN LEAF for Change創意廣告影片，一同發想如何讓新能源移動工具突破既有生活框架、融入消費者生活，創造新世代的移動習慣，與NISSAN一起「Live for Change」改變未來。

「2019-2020裕隆日產汽車創新風雲賞」鼓勵全國師生躍出傳統框架，用手機創作創意廣告影片，演繹NISSAN LEAF獨特魅力，以LEAF「領先科技」、「友善環境」、「經濟節能」、「智慧房車」等產品訴求發想廣告企劃與影片作品，決選活動邀集來自裕隆日產及專業廣告公司等專家組成評審團隊，評選出最能充分演繹主題的參賽作品。

本屆決選作品影片包括結合饒舌說唱展現LEAF產品優勢、拍攝真實案例連結說明「電動車」改變的勇氣以及主打溫情訴求闡述LEAF為家庭智慧房車最佳選擇等，最終由來自逢甲大學的「333工作室」獲得評審一致肯定，榮獲「2019-2020裕隆日產汽車創新風雲賞」金賞獎NISSAN KICKS一台。

為具體實踐企業社會責任，裕隆日產自2005年起投入近新臺幣5,500萬元經費，連續舉辦10屆創新風雲賞活動，累積超過2,400組隊伍參與競賽，參賽人數高達6,200人。為鼓勵師生踴躍參賽、深入瞭解競賽主題及促進產學交流，裕隆日產更主動巡迴全國大專院校舉辦NISSAN創新專題講座，由裕隆日產專業主管及講師分享產品開發理念與行銷實務，與現場師生面對面交流意見與經驗，累積參與人次超過22,000人，進一步推廣創新教育，為產業培育更多優秀年輕人才。

(中時 )