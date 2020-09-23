孫可芳（左）在《孤味》中周旋在母親與離家多年父親之間兩難。（威視電影提供）

由資深剪接大師廖慶松與徐若瑄合力監製，新銳導演許承傑執導，集結「全民阿嬤」陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、丁寧等金獎演員陣容的親情系電影《孤味》將於11月6日溫情上映。

在《孤味》中飾演小妹「佳佳」的孫可芳，這次與謝盈萱、徐若瑄一起合演姊妹，讓她激動地說：「一個是劇場女神，一個是不敗女神，所以在拍戲前我還蠻緊張的。但第一次見面後我就覺得：『天啊！她們就好像我的親姐姐喔。』完全沒有距離感。」對於和孫可芳首度合作，徐若瑄也大讚：「從讀本時候我就感覺到她的專業，她會提出很多去幫助這個角色更好的想法。」徐若瑄還讚孫可芳很擅長哭戲，「她淚腺發達，戲裡戲外都很愛哭，也很能哭，水龍頭吧！」

片中一場姊妹談心戲讓孫可芳印象特別深刻，由於徐若瑄在片中飾演的二姊個性較為嚴肅，孫可芳只好聯手謝盈萱，捉弄已經刷完牙的徐若瑄吃糖，結果三人玩得太忘我，差點把劇組準備的糖果吃光，讓道具組嚇得直呼：「不要再吃了，糖果已經快沒有了！」回憶起這場戲，孫可芳表示：「這場戲對我來說很不像在拍戲，很像姊妹之間自然會發生的事，幾乎可說是本色演出。」真誠且自然的互動也讓徐若瑄開心表示：「整個拍戲的過程真的非常享受，常常拍完喊卡之後會有一種莫名感動，覺得這樣的演員組合很珍貴。」

除此之外，在《孤味》中飾演小妹的孫可芳也是家中的小女兒，是與離家多年的爸爸唯一有聯絡的女兒，周旋在父親與母親之間拉扯，導演許承傑說：「佳佳這個角色非常重要，需要帶領觀眾去看這整個故事，孫可芳又是一個感受力非常強的演員，她表演時有種真誠可以帶領觀眾更快進入故事。」而一開始得知要與「全民阿嬤」陳淑芳合作時，卻令孫可芳緊張不已：「我從小看淑芳阿姨的戲長大的，我想說這麼厲害、資深的前輩我應該要怎麼跟她相處？」但兩人一見面後，淑芳阿姨卻是相當熱情及開朗，一點都沒有前輩的架子，完全打破孫可芳的擔心疑慮，甚至她還會趁拍戲空檔打視訊電話給阿公：「淑芳阿姨跟我阿公的年紀差不多，剛好我阿公是她的資深鐵粉，會讓他們一起視訊聊天。」不僅更拉近彼此關係，也幫阿公一圓追星夢。

(中時 )