◎台灣輸出病例暴增19例 日本、菲律賓籍民眾回國確診

中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，近期分別接獲菲律賓及日本官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)，以及民眾主動通報，共18名菲律賓籍民眾及1名日本籍民眾自我國返回母國時，檢出COVID-19陽性確診。

◎被傳藥品出包 杏輝：效期無虞產品持續供貨

杏輝（1734）表示，基於保障民眾用藥安全，9月啟動內部全系列藥品檢測清查，並主動於9／22向食藥署申報清查進度及對藥品做安定性效期修正提出改善計劃，同時進行預防性回收14個品項。

◎防堵豬瘟中秋入境 含肉違規郵包勿購入境

國際非洲豬瘟疫情並未停歇，去年全年開箱疑似動物郵包達1378批，9月中秋節期間在郵包中查獲違規輸入動物產品195件，其中97件為含豬肉月餅；今年9月截至15日止在郵包中共查獲21件動物產品，其中8件為含豬肉月餅，顯示國人跨境購買或郵寄輸入違規中秋節禮品已成為豬瘟入境的高風險管道。

◎國慶煙火移師臺南 雄獅推郵輪環島首航

2020年國慶煙火即將於臺南漁光島盛大舉辦，國慶當天晚間八點開始將有長達30分鐘的高空煙火秀，預計吸引30多萬民眾前來觀賞，為了一次解決旅客在臺南的住宿與交通需求，以及呼應交通部藍色公路計畫，雄獅旅遊和星夢郵輪特別規劃3天2夜的探索夢號國慶航次，選在雙十節當天停靠臺南安平港，並首創在國際郵輪欣賞海上國慶煙火秀，這也是環島郵輪首航臺南之前的暖身。

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(中時新聞網)