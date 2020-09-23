美國《富比士》（Forbes）網站22日報導，1本踢爆白宮內幕的新書揭露，美國第一家庭和台灣官方可能存在不為人知的利益交換。該書揭露，美國總統川普女婿兼顧問庫許納任職白宮期間，曾向台灣官方持股的兆豐銀行借貸高達5000萬美元（約台幣14.5億元）。

《富比士》資深編輯亞歷山大（Dan Alexander）撰寫的新書《白宮公司》（White House, Inc.，暫譯）踢爆，庫許納與生意夥伴於2015年斥資2.75億美元（約台幣80億元），買下位於紐約布魯克林區的1間舊倉庫，並改建為住宅，為此庫許等人還共同承擔了1.75億美元（約台幣50.9億元）貸款。

2017年，川普入主白宮後，庫許納出任白宮高級顧問，這筆貸款亦於同年分拆。作者取得的財務資料顯示，兆豐銀行借給庫許納5000萬美元。

作者指出，兆豐銀行的母公司兆豐金控，有26％股權是官股，且其董事會多由財政部官員組成。

亞歷山大在書中寫道，先前從未有媒體報導庫許納與兆豐銀行的借貸關係，「這代表與台灣政府相關的海外銀行，對總統高級顧問和第一家庭成員握有一些影響力，但迄今外界卻對此毫無所知」；庫許納此舉也「可能讓美國與台灣和中國的外交關係更加複雜」。

據報導，美國《資訊揭露法》規定，公務員只須申報個人名下債務，不用申報持股公司的債務，所以依法庫許納確實不需申報這筆貸款。針對新書內容，目前庫許納和他旗下的公司都未出面澄清或說明。

(中時 )