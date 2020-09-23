圖二：古又文個人品牌Johan Ku新作The Painters，以繪畫創作工具為靈感，並邀請金鐘影后溫貞菱演繹。（Johan Ku提供）

時裝設計師古又文日前攜手台灣品牌nozzle quiz、TRAVEL FOX旅狐、TAGather Goods再登倫敦時裝週，別於過去以電影為靈感的作品，本次靈感源於疫情期間，於線上藝術活動認識的藝術創作者們，並邀請演員劉修甫、溫貞菱，及金曲獲獎音樂人尊室安合作，以影片形式發表全新服裝系列「The Painters」，將台灣文創實力推向國際。

作為台灣藝術收藏家之一的古又文，以切割墊、畫筆、顏料罐等繪畫創作工具為靈感，設計具當代藝術風格的服裝系列的「The Painters」，本次因疫情關係以影片形式於國際時裝界亮相，但古又文認為在後疫情時代以數位發表作品，是不可缺前的形式，故攜手專業影視團隊合作時裝影片，並邀請他很欣賞的演員溫貞菱、劉修甫擔綱演出，同時也將以數位方式進行後續與國際買家的溝通，並於十月出於官網舉行新作預購。

(中時 )