倫元投顧分析師陳學進表示，台股23日開高震盪走低，終場下跌61.63點，跌幅0.49％，收在12,583.88點；櫃買指數則相對抗跌，上揚0.06點，漲幅0.04％，收在165.16點；三大法人進出方面，外資續賣116.68億元，投信賣超18.97億元，自營商轉賣52.78億元，惟外資法人於台指期買回3,108口多單，累計淨多單部位為13,450口，心態轉趨謹慎保守。

美股四大指數22日止穩反彈，台股23日卻下殺，除受兩岸關係持續緊張影響，美國全面封殺華為及TikTok在美國的控制權，大陸晶圓代工龍頭廠中芯國際亦恐遭制裁，雙方關係劍拔弩張，亦牽動投資人緊張情緒。惟相較年初全球股市崩跌，是因受新冠肺炎疫情衝擊，造成全球經濟完全停擺。此次情況完全不同，除非有重大不可預期利空出現，全球景氣仍可望穩步復甦。市場近期雖因信心不足，短線震盪難免，惟在基本面及資金面均相對有利下，預期後市仍有望再挑戰新高。

個股方面，本周納入投資組合的太極，越南廠效益發酵、毛利率攀升，本業轉虧為盈。搶攻碳化矽領域有成，將於明年首季量產，配合趨勢走多、內資法人大戶偏多下，預期後市仍有上漲機會可期。 選股方面，目前盤面震盪，對部分趨勢轉弱、籌碼面轉趨凌亂及法人調節動作不斷之個股，操作應保守。產業前景展望佳、第四季或明年營運看好、具轉機成長題材的公司，如宏致、玉晶光、台郡、廣錠、材料-KY、中天，逢低仍值得留意。

(工商 )