央行公布8月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.272％，較7月的1.275％下降0.003個百分點，主要係因週轉金貸款利率微降所致。若不含國庫借款，則109年8月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.283％，較7月的1.288％下降0.005個百分點。

據央行統計，5大銀行購屋貸款利率已經有3個月維持在1.359%，央行表示，利率是有落底現象。六都會區8月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為21,686戶，其中交易量最大為新北市5694戶。8月份六都建物買賣移轉棟數月減8.1％，年增24.6%。其中台北市月減14.6％，新北市月減7.3％，桃園市月減9.5％，台中市月增1.9％，台南市月減11.8％，高雄市月減11.4％。與2019年同期相比，六都會區交易量增加24.6％，其中台北市年增16.9％，新北市年增22.1％，桃園市年增28.5％，台中市年增23.7％，台南市年增23.2％，高雄市年增33.5％。2020年1-8月六大都會區建物買賣移轉棟數為15.3萬棟，較2019年同期增加1.8％。

(時報資訊)