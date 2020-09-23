台積電（2330）董事長劉德音表示，疫情下的新趨勢，讓很多原先已存在的科技技術重新被重視，被廣泛採用，帶動半導體需求更加強勁，這點對台灣半導體產業有好處。針對地緣政治議題下，半導體廠商如何自處，他認為台廠必須致力於創新，以及強化自我的技術能力。

SEMICON TAIWAN 2020今日登場，在大師論壇上，日月光投控營運長吳田玉詢問台積電董事長劉德音兩個問題，其一是，台積電在這六十年發展得非常成功，如何才能像台積電一樣成功？第二是地緣政治議題下，半導體廠商如何自處？

劉德音表示，這次肺炎疫情擴散全球，原先已經存在的科技技術，像是E經濟、AI、VR等重新浮出檯面，這些技術使得半導體需求更加強勁，對半導體廠商是有好處的。

在地緣政治方面，美國和中國間競爭更趨激烈，半導體廠商該如何自處？劉德音表示，過去半導體產業訊息流通非常的自由，但隨著地緣政治議題，尤其中國大陸和美國都致力於籌建自己的半導體供應鏈，以後半導體產業訊息的流通就不會像過去方便、自由且全面了，成本可能跟著墊高，為此，廠商必須致力於創新，以及強化自我的技術能力。

劉德音今天在SEMICON TAIWAN 2020的大師論壇，演說IC創新的未來，指出5G技術讓大數據及AI運算成為產業主流，台積電先進製程將可讓客戶的晶片進行更有效率的運算功能。

劉德音今日參加SEMICON Taiwan大師論壇，以IC創新的未來發表演說，他提到半導體產業奈米製程技術的推進和微縮，將使得每兩年能源效率就能倍增。

劉德音指出，AI與5G的運算表現追求永無滿足之日，技術創新則持續驅使朝向更具能源效率的運算。

劉德音也提到，台積電為客戶包括聯發科、AMD、輝達與賽靈思等打造的產品，表現持續提升，例如進入5G時代，聯發科的7奈米製程5G晶片天璣1000，與其12奈米製程4G晶片曦力P90相較，效能表現增為兩倍。此外，台積電以7奈米為超微生產的第二代EPYC伺服器處理器，運算效能是上代14奈米第一代EPYC處理器的2倍以上，但功耗大幅降低50%。

劉德音說，半導體製程的微縮讓能源效率提升，7奈米微縮至5奈米可以提升13%運算速度，同時可以降低21%的功耗，至於5奈米微縮到3奈米，將可以提升11%運算速度，同時讓功耗降低27%。

劉德音表示，半導體要持續創新，就得讓製程持續微縮，製程微縮將使得運算效能提升、功耗降低，每兩年能源效能可以倍增，這需要供應鏈所有廠商合作，像是需要EUV設備廠商的幫忙、材料的創新、EDA廠商的協助等。

(時報資訊)