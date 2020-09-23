2020年新冠肺炎全球疫情未歇，秋冬將近，台灣即將進入流感高峰季節，10月5日公費疫苗即將開打。台灣東洋(4105)今年揮軍流感疫苗市場，拿下澳洲Seqirus的細胞培養四價流感疫苗代理，取得64.5萬劑的額度，其中，55萬劑將供應公費市場，剩下9.5萬劑將會走自費市場。

東洋在今年3月取得澳洲Seqirus的四價流感疫苗的經銷權，全球目前尚未脫離新冠肺炎疫情陰霾，市場預估全球流感疫苗今年需求預估成長12%。東洋今年代理的澳洲Seqirus的細胞培養四價流感疫苗，10月5日起將會同步開打。

財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長黃立民，提醒民眾雙病毒同時感染並不罕見，更易引發重症；施打流感疫苗與抑制罹患新冠肺炎重症及死亡，呈現正相關，呼籲民眾施打流感疫苗的必要性。

國際正積極研發新疫苗的同時，黃立民董事長針對國內核可兩種不同培養方式的流感疫苗加以說明。今年首度核可的細胞培養技術與行之有年的雞蛋培養技術不同，它是利用大型生物反應器產製抗原，生產時間較快，而且產量穩定；此外，培養基的品質較易控制，因此病毒的變異性較低，具有較為精準的預防效力。面對高度變異的病毒以及預防傳染病大流行，細胞培養疫苗擁有較佳的應變能力。

新冠肺炎患者的症狀表現與流感相似，兩種疾病都一樣會出現發燒、疲勞感等症狀。不同的是感染新型冠狀病毒的患者，臨床病症表現多以「下呼吸道」症狀為主如乾咳、呼吸困難。流感盛行的秋冬季節中，若新冠肺炎碰上流感肆虐，恐造成診斷不易，增加醫療資源與第一線醫護人員的負擔。

九月初韓國出現同時得到新冠肺炎與流感的首例外，根據國際單一醫學中心研究2發現，307名新冠肺炎確診者當中，超過五成同時感染流感，每兩人中就有一人，證明在新冠疫情期間，同時感染的情況十分常見。新冠肺炎合併感染流感確診者中，出現疲勞的機率增加9.9% ，且易引發嚴重表現，但在新冠肺炎合併感染B型流感確診者治療過後更高達30.4%會有病情惡化現象。該研究間接證實，在全球新冠肺炎疫情仍未獲得控制之前，施打流感疫苗有其必要性，至少可防治同時感染與引發重症的風險。

(時報資訊)